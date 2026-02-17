قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة تطلق دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية»

تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر
تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر
عبد الرحمن محمد

أطلقت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ فعاليات دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية»، الموجَّهة إلى نخبة من الباحثين والدارسين من دول العالم الإسلامي، ضمن برنامج علمي متكامل يُعقد طوال الشهر الفضيل، احتفاءً بشهر رمضان.

وتهدف الدورة إلى تعميق الوعي بالمعارف الشرعية، وتعزيز البناء العلمي والتربوي للمشاركين، بما يسهم في إعداد كوادر دعوية وعلمية قادرة على أداء رسالتها وفق المنهج الأزهري الوسطي، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح في المجتمعات الإسلامية.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن إطلاق هذه الدورة يأتي احتفاءً بشهر رمضان المبارك، الذي يُعد موسمًا للطاعة والعلم والتزكية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تحرص على اغتنام هذه الأيام المباركة في تقديم برامج علمية رصينة تُثري العقول وتُهذب النفوس، وتُرسِّخ معاني الرحمة والتسامح التي يدعو إليها الإسلام.

وأوضح أن دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم معمّق وشامل للعلوم الشرعية، وربطها بواقع الناس وقضاياهم، بما يؤهلهم لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة ووعي، مستلهمين المنهج الوسطي الذي يحمله الأزهر الشريف في نشر الاعتدال والتوازن الفكري.

ويشمل البرنامج العلمي محاضرات ولقاءات تفاعلية يقدمها نخبة من علماء الأزهر الشريف وأساتذته المتخصصين، تتناول موضوعات في علوم القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة، إلى جانب قضايا فكرية وتربوية معاصرة تتصل بفقه الواقع خلال شهر رمضان.

كما تتضمن الدورة حلقات نقاشية وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تنمية مهارات التحليل والاستنباط لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على توظيف المعارف الشرعية في خطاب دعوي رشيد يخدم المجتمعات الإسلامية، ويؤكد رسالة الأزهر في نشر الوسطية وترسيخ قيم الرحمة والتعايش.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لتأهيل الأئمة والدعاة، وبناء شخصية دعوية متوازنة تجمع بين أصالة التراث ووعي الواقع، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة وتعزيز رسالة الأزهر الشريف في العالم.

