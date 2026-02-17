قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كتاب «التوفيقات الإلهامية» يتوقع رمضان 2026 يوم الأربعاء 18 فبراير

الأربعاء أول أيام رمضان 2026 وفقآ لكتاب التوفيقات الإلهامية
الأربعاء أول أيام رمضان 2026 وفقآ لكتاب التوفيقات الإلهامية
إسلام خالد

عاد الجدل مجددًا حول ما أورده كتاب «التوفيقات الإلهامية» بشأن بدايات الشهور الهجرية، حيث يتداول البعض أنه لم يخطئ من قبل في تحديد غرة رمضان، وأنه يشير هذا العام إلى أن الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام الصيام.

الأربعاء أول أيام رمضان 2026 وفقآ لكتاب التوفيقات الإلهامية

تصدر موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر اهتمامات المواطنين، خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم، الثلاثاء 17 فبراير.

 

ما هو كتاب «التوفيقات الإلهامية»؟

يعد كتاب «التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية» من أبرز المراجع التاريخية التي تناولت حسابات التقويم، وهو من تأليف محمد مختار باشا. 

ويعتمد الكتاب على جداول حسابية تقارن بين السنوات الهجرية والميلادية، ويستخدمه بعض المهتمين بالتقويم لمعرفة توافق التواريخ عبر السنين.

وخلال السنوات الماضية، اعتبر البعض أن الكتاب نجح في توقع بدايات بعض الشهور الهجرية، وعلى رأسها شهر رمضان، ما جعله حاضرًا بقوة في كل موسم تحري للهلال.

تصدر اسم كتاب "التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية" قوائم البحث عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول صفحات إلكترونية ادعت أن الكتاب قد تنبأ ببداية شهر رمضان لعام 1447 هـ – 2026 م في يوم الأربعاء 18 فبراير.

وبالرغم من أن هذه المعلومة يتم تداولها على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل، فإنها تحتاج إلى تفسير دقيق يعتمد على ما ورد بالفعل في مصادر تقليدية وتقويمات الفلك والتاريخ. 

 

ماذا يقول الكتاب عن رمضان 2026؟

بحسب الجداول الواردة في «التوفيقات الإلهامية»، فإن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريًا توافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026. 

ويستند هذا التحديد إلى الحسابات الزمنية المتتابعة التي وضعها مؤلف الكتاب قبل أكثر من قرن.

وتزامنًا مع هذه التوقعات، تشير الحسابات الفلكية الحديثة الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن الهلال يولد ظهر اليوم الثلاثاء 17 فبراير، ما يجعل إمكانية أن يكون الأربعاء هو أول أيام الصيام أمرًا واردًا من الناحية الفلكية.

 

هل الكتاب التوفيقات الإلهامية لا يخطئ فعلًا؟

رغم ما يتردد عن أن «التوفيقات الإلهامية» لم يخطئ أبدًا في تحديد بداية شهر رمضان، فإن المتخصصين يؤكدون أن أي حسابات تاريخية أو فلكية استشارية، بينما يبقى الحسم النهائي لبداية الشهر مرتبطًا بـ الرؤية الشرعية للهلال.

وتتولى دار الإفتاء المصرية إعلان النتيجة الرسمية مساء اليوم عقب غروب الشمس، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف المحافظات.

 

ساعات تفصلنا عن حسم نتيجة رؤية هلال رمضان 2026

ويفصلنا عن إعلان نتيجة رؤية هلال رمضان 2026، والذي يترقبه ملايين المصريين ساعات قليلة، وسوف تحسم دار الافتاء الجدل.

فهل يصدق ما ورد في كتاب «التوفيقات الإلهامية» ويكون الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، أم تستكمل عدة شعبان ويكون الخميس بداية الصيام؟

رمضان غرة رمضان أول أيام الصيام أول أيام شهر رمضان أول أيام شهر رمضان 2026 أيام شهر رمضان 2026 شهر رمضان رمضان 2026 نتيجة رؤية هلال شهر رمضان التوفيقات الإلهامية كتاب «التوفيقات الإلهامية» الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام الصيام

