مى عمر تعلن موعد عرض مسلسل "الست موناليزا" فى رمضان

كشفت الفنانة مى عمر، موعد عرض مسلسلها "الست موناليزا"، فى رمضان 2026، ووجهت رسالة لجمهورها فى الخليج ومصر.

وكتبت مى عمر فى ستورى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "المسلسل سيذاع على MBC مصر، وعلى شاهد MBC، وللسنة الثالثة على التوالى على MBC دراما، اللى بعتز فيها بجمهور الخليج الغالى، اللى دايمًا بيدعمنى وبيستنى أعمالي".

وأضافت: "أنا فى منتهى السعادة إنى معاكم كل سنة، وجمهور مصر الحبيب، شكرًا على دعمكم الكبير أنتوا الظهر والسند، وسبب قوتى ونجاحي".

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.