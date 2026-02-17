قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ضمن الموجة 28.. "محلية الوقف" بقنا تزيل 22 حالة تعدٍ

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بمحافظة قنا، حملة مكبرة، برئاسة هلال زكي السيد، رئيس المركز، لإزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، في إطار تنفيذ أعمال الموجة 28، للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وفرض سيادة القانون.

​وأسفرت الحملة، عن إزالة 22 حالة تعدٍ متنوعة، بإجمالي مساحة بلغت 11 فدانا و6175 مترا مربعا، شملت حالة تعدى زراعة على مساحة فدان واحد، و 18 حالة مبانى على مساحة 5400 متر مربع، تابعة لجهات الولاية.

​وأكد هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتكليفات محافظ قنا بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية، ورصد أية مخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

​وأوضح زكي، أن الأعمال تضمنت كذلك إزالة 3 حالات تعدى فوري على أراضى زراعية بمساحة 775 مترا مربعا، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض، بما يضمن عدم عودة التعدي مرة أخرى.

​وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، إلى أن الحملات نفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين التنفيذ، وتحقيق الانضباط، مؤكدًا استمرار جهود مركز الوقف ضمن مراحل الموجة 28 لاسترداد حق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

