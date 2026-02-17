ضمن الموجة 28.. "محلية الوقف" بقنا تزيل 22 حالة تعدٍ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بمحافظة قنا، حملة مكبرة، برئاسة هلال زكي السيد، رئيس المركز، لإزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، في إطار تنفيذ أعمال الموجة 28، للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وفرض سيادة القانون.

​وأسفرت الحملة، عن إزالة 22 حالة تعدٍ متنوعة، بإجمالي مساحة بلغت 11 فدانا و6175 مترا مربعا، شملت حالة تعدى زراعة على مساحة فدان واحد، و 18 حالة مبانى على مساحة 5400 متر مربع، تابعة لجهات الولاية.

​وأكد هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتكليفات محافظ قنا بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية، ورصد أية مخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

​وأوضح زكي، أن الأعمال تضمنت كذلك إزالة 3 حالات تعدى فوري على أراضى زراعية بمساحة 775 مترا مربعا، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض، بما يضمن عدم عودة التعدي مرة أخرى.

​وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، إلى أن الحملات نفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين التنفيذ، وتحقيق الانضباط، مؤكدًا استمرار جهود مركز الوقف ضمن مراحل الموجة 28 لاسترداد حق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.



