محافظات

محافظ قنا الجديد: مصلحة المواطن أولوية قصوى وخطة شاملة لكل الملفات الخدمية

يوسف رجب

قال اللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا الجديد، في أولى تصريحاته، عقب أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظا لقنا، إن هناك خطة عمل موضوعة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأن مصلحة المواطن هو الأولوية.
 

وتابع الببلاوي، بأنه سوف يتم العمل على استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في القرى المستهدفة ووصول الخدمات الأساسية للمواطنين، بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتحسين البنية التحتية للمحافظة، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي.


 

وأشار محافظ قنا الجديد، إلى التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستماع لمطالب المواطنين لدمجها في خطط التنمية المحلية، والاهتمام بملفي الصحة والتعليم، لكونهما القطاعين كأولوية قصوى تهم جموع المواطنين فى محافظة قنا.

وأكد محافظ قنا، بأن العمل الميداني أولوية قصوى ضمن آلية العمل ومتابعة الإنجاز على أرض الواقع، مع عمل جولات مفاجئة لقياس معدلات الإنجاز الفعلي، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد والمعايير الفنية القياسية.
 

وأشاد الببلاوي، بالمجهودات التي بذلها الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا السابق، مؤكدًا الإستمرار في تنفيذ كافة المشروعات الجارية حتى الانتهاء منها، لتعود بالنفع على المواطن القنائي.
 

قنا محافظ قنا الجديد الملفات الخدمية التنمية المحلية تحسين البنية التحتية المواطن القنائي

