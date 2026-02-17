ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أهمية تحقيق الزمالك للانتصار على سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16 بكأس مصر، وذلك لاستمرار الفريق في مساره الجيد في الفترة الأخيرة.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سيراميكا كليوباترا يقدم أداء مميزًا هذا الموسم والدليل صدارته جدول ترتيب الدوري المصري»، مضيفًا أن: «سيراميكا كليوباترا سيدخل المباراة هو الأكثر ارتياحًا والأقل ضغوطًا».

وتابع قائلًا: «هزيمة الزمالك ستعيده للوراء بعض الشيء، فالزمالك ليس أمامه سوى الفوز غدًا لأن الهزيمة ستعيد الزمالك إلى دوامة الأزمات».

واستطرد محمود فؤاد قائلًا: «أتوقع فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف».