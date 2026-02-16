قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط
اقتصاد

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16 فبراير 2026 مقارنة بأسعار أمس، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

عيار 24: 7600 جنيه للبيع – 7555 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6965 جنيهًا للبيع – 6925 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5700 جنيه للبيع – 5665 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4435 جنيهًا للبيع – 4405 جنيهات للشراء

عيار 12: 3800 جنيه للبيع – 3775 جنيهًا للشراء

الأونصة: 236385 جنيهًا للبيع – 234965 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53200 جنيه للبيع – 52880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4992.36 دولار

سعر جرام الذهب الان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7600 جنيه للبيع و7555 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6965 جنيهًا للبيع و6925 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 الان

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6650 جنيهًا للبيع و6610 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5700 جنيه للبيع و5665 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4435 جنيهًا للبيع و4405 جنيهات للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3800 جنيه للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 236385 جنيهًا للبيع و234965 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه للبيع و52880 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4992.36 دولار.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 247600 جنيه7555 جنيه 
عيار 226965 جنيه6925 جنيه 
عيار 216650 جنيه6610 جنيه 
عيار 185700 جنيه5665 جنيه 
عيار 144435 جنيه4405 جنيه 
عيار 123800 جنيه3775 جنيه 
الاونصة236385 جنيه234965 جنيه 
الجنيه الذهب53200 جنيه52880 جنيه 
الأونصة بالدولار4992.36 دولار
