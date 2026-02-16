قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استيعاب جميع الموظفين المنتقلين بمختلف الوزارات إلى العاصمة الجديدة، والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية، وتوفير السكن المناسب لهم ضمن مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة.


وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل أحد أهم مشروعات الإسكان المخصصة للعاملين المنتقلين، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير التخطيطية والخدمية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل الوحدات السكنية والخدمات الأساسية والترفيهية، إلى جانب سهولة الربط بشبكة الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى العاصمة الجديدة.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير وحدات سكنية مناسبة تستوعب جميع الموظفين المنتقلين، الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية خلال الفترة الماضية ولم يحالفهم الحظ، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، ويسهم في دعم كفاءة الأداء الحكومي داخل العاصمة الجديدة، وحرصت الوزارة على أن تكون هذه المجتمعات العمرانية الجديدة مكتملة الخدمات وقادرة على توفير جودة حياة تليق بموظفي الدولة.
وأشارت «المنشاوي» إلى أن المشروع يضم مدارس ومراكز طبية وأسواقًا تجارية ومناطق خضراء ومرافق خدمية متنوعة، بما يحول المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل وليس مجرد تجمع سكني.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ خططها لتوفير مشروعات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، دعمًا لجهود الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

زهرة العاصمة بدر وحدات سكنية الموظفين المنتقلين العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

مسلسل عرين الذئاب

بطولة نادين الراسي.. عرين الذئاب دراما بوليسية مشوّقة في رمضان

تصفيق ودرع وتورتة الـ80.. ليلة تكريم إبداع إبراهيم عبد المجيد في المركز الروسي

تصفيق ودرع وتورتة الـ80.. ليلة تكريم إبداع إبراهيم عبد المجيد في المركز الروسي

مصطفى شوقي

أهلا نورت البيت.. مصطفى شوقي يطرح أحدث أغانيه بمناسبة شهر رمضان

بالصور

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

المزيد