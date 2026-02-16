وزيرة الإسكان تبحث التوسع في مجال إدارة وتشغيل الفنادق

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مسئولي شركة أكور العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق والتي تمتلك أكثر من علامة تجارية في عالم الفنادق، وذلك عقب زيارتهم لمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

تم بحث فرص التعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي شركة سيتي ايدج.

وضم وفد مجموعة "أكور Accor" مارك لوكوود الرئيس التنفيذي للعمليات، ومارتن فان دن نيوينهويزن نائب الرئيس الأول للافتتاحات "رافلز"، وفرانك نابولسي نائب الرئيس الإقليمي للعمليات – فيرمونت ورافلز مصر والمدير العام لشركة أكور – مصر، و سامي ناصر الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق فيرمونت.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الكيانات العالمية في قطاعي الفندقة وإدارة وتشغيل المشروعات، في إطار دعم خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العقارية والسياحية بالمدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة نجحت في إنشاء بنية عمرانية وسياحية متطورة تضاهي المعايير الدولية، مشيرة إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات العمرانية التي تعكس حجم الطفرة التي شهدها قطاع التطوير العمراني في مصر خلال السنوات الأخيرة وتضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، وفي مقدمتها البرج الأيقوني، بما يوفر مساحات متميزة للأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة «أكور» عن اهتمامهم بالتوسع في السوق المصرية، مؤكدين أن ما تشهده المدن الجديدة من تطور عمراني وفرص واعدة يمثل بيئة جاذبة للاستثمار الفندقي، كما أعربو عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه بالعاصمة الجديدة ومشروع منطقة الأعمال المركزية CBD)) بالعاصمة الجديدة وتنفيذه على أعلى مستوى.

وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة لبدء تشغيل الفنادق بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الجديدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات.