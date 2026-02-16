الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف

أكد النادي الأهلي أنه يحفظ حق كل الأندية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أحداث مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب بتاريخ 28 نوفمبر 2025 شهدت تعرض لاعبيه للأذى والتهديد بعد قذف بعض الأدوات الحادة داخل ملعب المباراة، كما وثقت الفيديوهات والبث التلفزيوني.

وأوضح الأهلي أنه حينها لم يتقدم بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي لدى الاتحاد الإفريقي، مكتفيًا برفع بعض الملاحظات التي تهدف إلى نجاح المسابقات الإفريقية والحفاظ على العلاقات الطيبة مع الأشقاء المغاربة، معتبرًا أن هذه العلاقات أهم من نتيجة أي مباراة.

وأشار النادي الأهلي إلى حرصه على استقبال بعثة الجيش الملكي في القاهرة قبل أيام بطريقة تليق بقيمة الدولة المصرية والنادي الأهلي، مؤكّدًا مكانة العلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية وروح التقدير المتبادل بين الطرفين.

وأضاف الأهلي أن بعض جماهير الجيش الملكي حاولت أمس اقتحام مدرجات جماهير الأهلي، وتصدى لهم رجال الأمن حفاظًا على سلامة الجميع، وهو ما تسبب في ردة فعل سلبية من بعض جماهير الأهلي التي أقدمت على إلقاء زجاجات مياه، وهو تصرف يرفضه النادي وجماهيره تمامًا بغض النظر عن الدوافع.

واختتم الأهلي بيانه بالإشارة إلى مخاطبته اليوم للاتحاد الإفريقي ووضع كافة التفاصيل أمام لجنة الانضباط بالفيديوهات، مؤكدًا أن علاقاته مع الأشقاء في المغرب ستظل راسخة ووطيدة، مع رفض كامل لأي تصرفات خاطئة من أي طرف