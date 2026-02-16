خالد الغندور يفتح النار على نجم الأهلي: مش هيتعلم من أخطائه

هاجم الإعلامي خالد الغندور ، حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتصرفه بعصبية خلال لقاء الجيش الملكي المغربي.

وكتب نجم الزمالك السابق ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك‏: هو كابتن حسين الشحات مش ناوي يبطل و مش ناوي يتعلم من أخطائه السابقة".

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، بعدما فشل الفريقان في إحراز أي هدف، ليتأهلان سويا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2026.

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.