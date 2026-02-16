فتحي سند يثير الجدل: هناك من "إندس" بين جماهير الأهلي لهدف خبيث

أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بشأن واقعة رمي الزجاجات و أحداث الشغب في مباراة الاهلي والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الذين " شوهوا " المشهد فى ستاد القاهرة وامطروا ارض الملعب بالزجاجات.. لن يدفع ثمنه إلا ادارة الاهلى.. والجماهير التى لم ترتكب الخطأ.. الحادث يحتاج الى تحقيق فربما كان هناك من ”إندس" لهدف " خبيث"!.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.