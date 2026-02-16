طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

الحواوشي من أشهر الأكلات الشعبية السريعة في مصر، وكتير من الأسر بتحب تعمله في البيت بدل الشراء من الخارج لضمان النظافة وضبط التتبيلة حسب الذوق.

وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل الحواوشي البيتي خطوة بخطوة بطعم ينافس المحلات، مع أسرار نجاحه.

المكونات

1 كيلو لحم مفروم (يفضل نسبة دهون متوسطة)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

1 حبة فلفل أخضر مفرومة

1 حبة طماطم صغيرة مفرومة بدون بذور

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة (اختياري)

عيش بلدي طازج

طريقة تحضير الحشوة

في بولة كبيرة ضعي اللحم المفروم.

ضيفي البصل، الفلفل، الطماطم، والبقدونس.

تبّلي بالملح والفلفل والبهارات والكمون والشطة.

ضيفي ملعقتي الزيت وقلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب التتبيلة.

طريقة تشكيل الحواوشي

افتحي رغيف العيش البلدي بحرص دون فصله تمامًا.

ضعي كمية مناسبة من الحشوة ووزعيها بالتساوي داخل الرغيف.

اضغطي عليه برفق حتى يتوزع اللحم في كل الأطراف.

يمكن دهن الوجه بقليل من الزيت للحصول على لون ذهبي.

طريقة التسوية في الفرن

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

رصي الأرغفة في صينية.

أدخليها الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

في آخر 5 دقائق يمكن تشغيل الشواية لتحمير الوجه.

سيصبح العيش مقرمشًا من الخارج واللحم ناضجًا وعصيريًا من الداخل.

طريقة عمل الحواوشي في الطاسة

إذا لم يتوفر فرن، يمكن تسويته في طاسة على نار متوسطة:

ضعي الحواوشي في طاسة ساخنة بدون زيت.

غطي الطاسة وقلّبي الأرغفة كل عدة دقائق.

يستغرق حوالي 15 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

أسرار نجاح الحواوشي البيتي

لا تكثري من الطماطم حتى لا تفرز ماءً زائدًا.

نسبة الدهون في اللحم مهمة ليظل طريًا.

ترك الحشوة ترتاح قبل الاستخدام يحسن الطعم.

لا تضعي كمية كبيرة جدًا داخل الرغيف حتى ينضج جيدًا.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

يختلف الحواوشي الإسكندراني في أنه يُحضَّر بعجينة خاصة بدل العيش البلدي.
يتم فرد العجين وحشوها باللحم المتبل ثم خبزها مباشرة، مما يعطي قوامًا مختلفًا وطعمًا أغنى.

القيمة الغذائية

حواوشي

الحواوشي غني بالبروتين من اللحم، لكنه يحتوي أيضًا على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، لذلك يُفضل تناوله باعتدال، مع طبق سلطة خضراء لتوازن الوجبة.

