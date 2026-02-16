قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها.. أعلنت وزارة العمل تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان 2026، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يترقب آلاف المواطنين موعد صرف المنحة وآليات الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي.

ويأتي ذلك في ظلّ اهتمام متزايد من المواطنين بمتابعة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وما يتطلبه من أعباء إضافية على الأسر، وهو ما يجعل هذه المنحة محط اهتمام واسع في محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل، من خلال منافذ البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقين في مختلف المناطق.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة نحو 221.103 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، موزعين على مستوى 27 محافظة، وهو ما يعكس اتساع نطاق المستفيدين من هذه المبادرة الاجتماعية التي تستهدف دعم العمالة الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة 2025 - صورة أرشيفية

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026

اعتمد حسن رداد وزير العمل صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، بإجمالي مخصصات مالية بلغت 331.654.500 جنيه، يتم توفيرها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتُعد هذه المنحة جزءًا من حزمة الدعم التي تقدمها الدولة بشكل دوري لهذه الفئة، في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق، وعلى رأسها شهر رمضان.

500 منحة للعمالة غير المنتظمة

كيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت الوزارة أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وذلك للفئات المسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل، والتي تم حصرها مسبقًا من خلال المقاولين والشركات.

ويُشترط أن يكون المستفيد مسجلًا رسميًا ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة، حتى يتمكن من صرف المنحة من خلال منافذ البريد، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، بما يضمن سرعة وصول الدعم لمستحقيه.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام الرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات الآتية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختيار خدمات المواطنين من الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على قسم العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك بشكل صحيح.

الضغط على زر استعلام، لتظهر نتيجة الطلب، سواء كان المواطن مسجلًا مسبقًا أم لا، وما إذا كان مستحقًا للحصول على الدعم.

فئة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة ضمن الحماية الاجتماعية

تأتي منحة العمالة غير المنتظمة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تسعى إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

وتستهدف هذه المبادرات تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة، من خلال تقديم دعم مباشر يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في المناسبات الدينية والمواسم التي تتطلب نفقات إضافية.

دعم مستمر بتوجيهات القيادة السياسية

يأتي صرف منحة رمضان تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

خطوات التسجيل للحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، مع استمرار العمل على تطوير آليات الدعم لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية.

منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي وزارة العمل منحة رمضان صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه رابط الاستعلام عن منحة العمالة دعم العمالة غير المنتظمة مصر

