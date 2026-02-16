قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

رئيس مجلس الدولة يهنئ وزير العدل بتولي منصبه الجديد

وزير العدل ورئيس مجلس الدولة
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة
إسلام دياب

زار اليوم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود الشريف وزير العدل، ويرافقه المستشارون أعضاء المجلس الخاص، والمستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية؛ لتقديم التهنئة بتولي منصب وزير العدل.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن عظيم التهنئة باسمه ونيابة عن قضاة وقاضيات مجلس الدولة للمستشار محمود الشريف وزير العدل، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته، وتحمل مسئولية الوطنية لهذا المنصب الرفيع فيما يخدم مصلحة المواطن، ويدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

وأكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الدولة ووزارة العدل بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتسيير إجراء التقاضي بصفة خاصة الإلكتروني، وتحسين بيئة العمل القضائي بما يعكس تطلعات المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.

ومن جانبه رحَّب المستشار محمود الشريف، عن تقديره بهذه الزيارة الطيبة، مؤكدًا الأهمية البالغة والدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الدولة، بوصفه حصن الحقوق والحريات وأحد وأعرق النظم القضائية المصرية.

المستشار أسامة شلبي مجلس الدولة المستشار محمود الشريف وزير العدل وزارة العدل

