رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي

أكد النائب محمد أبو العينين سعادته بإدراك إفريقيا لما يحدث على الساحة العالمية، مشددًا على أهمية صياغة رؤية مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي.

وقال النائب محمد أبو العينين في المنتدى الإفريقي رفيع المستوى، على هامش القمة الإفريقية: "إننا نود أن يكون هناك شيئا مختلفت، وسأحدثكم عن الاختلاف؛ من خلال تجربتي الشخصية، وما قمت به على المستوى الدولي والمحلي، وكذلك داخل القارة الإفريقية".

وأضاف: "أنا أنتمي إلى هذه القارة، وأنا فخور بأن أكون إفريقيًا، عندما بدأت عملي قبل 40 عاما؛ كان الاقتصاد في مصر يعتمد تقريباً بالكامل على القطاع العام، وكان القطاع الخاص شيئاً جديداً، وكان أول ما يجب القيام به؛ هو وضع إطار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على القدوم".

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه كان يجب تحقيق المساواة بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي، وتشجيعهما وتوفير الأمان لهما، ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأكد أن أول خطوة لتحقيق هذا الأمر؛ هي رسم الرؤية، متسائلًا: “ما هي الرؤية الإفريقية؟، إلى أين نريد أن نذهب؟، ماذا تريد إفريقيا أن تكون؟، ما هو دور الحكومات؟، ما هو دور القطاع الخاص؟، ما هو دور المؤسسات الدولية والمؤسسات التمويلية؟، ما الذي ينقصنا؟، وماذا يمكننا أن نفعل؟”.

وواصل النائب محمد أبو العينين، كلمته: "هذه هي القصة الحقيقية لتجربتنا، هذا ما قمنا به في مصر منذ 40 عاماً، قمنا برسم رؤيتنا، وكانت إحدى هذه الرؤى إنشاء مناطق صناعية لتصنيع مصر، لم تكن لدينا التكنولوجيا ولا الخبرة الفنية؛ فبدأنا بالاستيراد، وبدأنا بتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع شركاء مصريين".