قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

في لحظة تاريخية فارقة، تطل علينا تحولات المشهد الإقليمي لتكشف عن حقيقة لطالما حاول الإعلام الموجه طمسها؛ وهي أن السيادة لا تُمنح كمنحة دولية، بل تُنتزع انتزاعاً بقوة التلاحم والوعي بمتطلبات الأمن القومي. إن ما نشهده اليوم من حالة "الهستيريا" التي أصابت دوائر صنع القرار في تل ابيب، جراء التقارب الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة، يعيد إلى الأذهان جدلية "المنطقة بلا أنياب" التي سعى الخصوم لفرضها عقوداً طويلة.

إن الانزعاج الصهيوني من تعزيز القدرات العسكرية والتعاون الثنائي بين قوتين مركزيتين في العالم الإسلامي، ليس مجرد تخوف عسكري عابر، بل هو رعب من عودة "المحور القيمي" الذي يرفض الهيمنة. إنهم يخشون أن تستعيد المنطقة وعيها بحدودها وحقوقها، في وقت يحاولون فيه تصوير أي تقارب سني-سني على أنه تهديد وجودي، بينما الحقيقة هي أن قوة "الجيش المصري" وتطوره هي صمام الأمان الحقيقي لردع أطماع التمدد التي لم تعد تخفى على ذي بصيرة.

وفي مفارقة تكشف زيف الوجوه، نجد أن من يشنون الحروب بدعوى "الديمقراطية" و"القيم"، يعيشون في بيوت أوهن من بيت العنكبوت؛ حيث تخرج الفضائح من داخل أروقة قياداتهم لتكشف عن بخل مادي وهشاشة أخلاقية وانكسار أسري، مما يؤكد رؤيتنا في مشروعنا التربوي بأن "فساد الداخل" هو المقدمة الحتمية لانهيار الظاهر مهما تحصن بالسلاح. إن القائد الذي لا يملك زمام بيته، لن يملك أبداً زمام العدالة في العالم.

وعلى الضفة الأخرى من العالم، نرى "سرقة القرن" تتخذ أشكالاً اقتصادية مهينة؛ حيث تقبع ثروات دول كبرى في سراديب الغرب، منزوعة السيادة والقرار، في إشارة واضحة لتبعات الهزائم التاريخية التي تجعل الذهب "قيداً" لا "ذخراً". هذا المشهد يذكرنا بضرورة الاستثمار في "الإنسان الحر"؛ ذلك الإنسان الذي نسعى لبنائه في مشاريعنا الإغاثية والتربوية، إنساناً يدرك أن كرامته في استقلالية قراره وعمران أرضه بيده لا بيد غيره.

إننا أمام "سوق تفاهم" دولي، تُباع فيه مبادئ حقوق الإنسان وتُشترى، وتُقايض فيه دماء المستضعفين بمصالح نووية وصراعات بالستية. لذا، فإن العودة إلى "فقه الأولويات" أصبحت ضرورة حتمية؛ أولويات تضع بناء "المجتمعات الآمنة" وتوفير "السكن الكريم" لضحايا النزاعات فوق أي اعتبار سياسي عابر.

يا سادة، إن "بذرة الخير" التي نغرسها في وعي القارئ اليوم، هي السد المنيع أمام محاولات اختراق هويتنا. السيادة تبدأ من "ميزان العمران" في بيوتنا، وتنتهي بـ "ميزان العدالة" في مواقفنا الدولية. ولن يكون للمنطقة ثقل ما لم تدرك أن قوتها في تكاملها، وأن أمنها القومي هو خط أحمر، يُرسم بمداد العزة وبسالة المقاتل وحكمة السياسي المستنير.

المشهد الإقليمي الإعلام الموجه التلاحم الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

العدس البني

أكلات قبل رمضان.. غداء سريع بالعدس البني المطبوخ

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد