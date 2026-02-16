قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

منحة رمضان على التموين
منحة رمضان على التموين
عبد العزيز جمال

في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الحكومة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 فبراير 2026 صرف منحة رمضان الإضافية على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجهت بها القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية قبل حلول رمضان، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيت المناسب.

احصل على 500 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين

صرف منحة التموين يبدأ غدًا برسائل SMS للمستحقين

وفي هذا الإطار، عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية، موجّهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، على أن يمتد الصرف ليشمل شهري مارس وأبريل 2026.

وأكد وزير التموين أن المواطنين المستحقين للمنحة ستصلهم رسائل نصية (SMS) تفيد باستحقاقهم، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن الشفافية وتوضيح موقف كل بطاقة تموينية.

400 جنيه شهريًا لكل بطاقة.. والتكلفة 8 مليارات جنيه

وأوضح الوزير أن المنحة الإضافية تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

ويتم صرف المنحة من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ “جمعيتي”، وبدالي التموين.

حرية اختيار السلع وحدود الصرف لكل بطاقة

وشدد وزير التموين على أن المواطن يتمتع بحرية كاملة في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر، وفقًا لاحتياجاته، مع تحديد حد أقصى للصرف الشهري لكل بطاقة، يشمل:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو

3 عبوات زيت (700 مللي بـ48 جنيهًا أو 800 مللي بـ54 جنيهًا)

6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة

استعدادات مكثفة لضمان توافر السلع

وفي إطار ضمان انتظام الصرف، وجّه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة ضخ السلع للمنافذ بنسبة 30% من قيمة التأمين فورًا، مع إتاحة استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة، لضمان عدم حدوث أي نقص أو تكدسات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة، والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي معوقات.

وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي تُطبق قبل شهر رمضان، تبلغ تكلفتها الإجمالية 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الحزمة تشمل، إلى جانب منحة التموين، مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال رمضان والعيد، إضافة إلى دعم خاص لمعاش الطفل والرائدات الريفيات، وزيادات في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم مبادرة “حياة كريمة”.

وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

منحة رمضان شهر رمضان بطاقات التموين صرف منحة التموين حزمة الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الطرق الصوفية

غرفة السياحة: الحسين والجعفري خارج خارطة الزيارات لمدة يومين

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد