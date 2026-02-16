400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الحكومة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 فبراير 2026 صرف منحة رمضان الإضافية على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجهت بها القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية قبل حلول رمضان، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيت المناسب.





صرف منحة التموين يبدأ غدًا برسائل SMS للمستحقين

وفي هذا الإطار، عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية، موجّهًا ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، على أن يمتد الصرف ليشمل شهري مارس وأبريل 2026.

وأكد وزير التموين أن المواطنين المستحقين للمنحة ستصلهم رسائل نصية (SMS) تفيد باستحقاقهم، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن الشفافية وتوضيح موقف كل بطاقة تموينية.

400 جنيه شهريًا لكل بطاقة.. والتكلفة 8 مليارات جنيه

وأوضح الوزير أن المنحة الإضافية تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.



ويتم صرف المنحة من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ “جمعيتي”، وبدالي التموين.

حرية اختيار السلع وحدود الصرف لكل بطاقة

وشدد وزير التموين على أن المواطن يتمتع بحرية كاملة في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر، وفقًا لاحتياجاته، مع تحديد حد أقصى للصرف الشهري لكل بطاقة، يشمل:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو

3 عبوات زيت (700 مللي بـ48 جنيهًا أو 800 مللي بـ54 جنيهًا)

6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة

استعدادات مكثفة لضمان توافر السلع

وفي إطار ضمان انتظام الصرف، وجّه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة ضخ السلع للمنافذ بنسبة 30% من قيمة التأمين فورًا، مع إتاحة استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة، لضمان عدم حدوث أي نقص أو تكدسات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة، والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي معوقات.

وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي تُطبق قبل شهر رمضان، تبلغ تكلفتها الإجمالية 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الحزمة تشمل، إلى جانب منحة التموين، مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال رمضان والعيد، إضافة إلى دعم خاص لمعاش الطفل والرائدات الريفيات، وزيادات في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم مبادرة “حياة كريمة”.

وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.