موعد صرف 400 جنيه على بطاقة التموين.. من الفئات المستحقة؟

في خطوة جدية لتخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت الحكومة أمس صرف 400 جنيه على بطاقة التموين لـ15 مليون أسرة مقيدة بمنظومة التموين في مصر، وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة لعام 2026 ووجه الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ ودعم المواطنين، وكان دعم التموين الجديد على رأس هذه الحزمة خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان2026.

دعم التموين قبل رمضان

وأعلن أمس رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبدأ صرف منحة التموين الجديدة بقيمة 400 جنيه للأسر المستحقة قبل بداية شهر رمضان مباشرة، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن منحة التموين تأتي ضمن محور الدعم النقدي المباشر في حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف نحو 15 مليون أسرة، تشمل الأسر المسجلة بالفعل في منظومة الدعم، إلى جانب فئات أولى بالرعاية تم تحديدها وفق قواعد البيانات الرسمية المحدثة.

المستفيدون من دعم التمون الجديد

ووفقاً لإعلان رئيس الوزراء، فإنه بدأ تنفيذ الحزمة الإجتماعية الجديدة لمساعدة الأسر المحتاجة، وجاء أول بند في الحزمة هو الدعم النقدي المباشر، وهو زيادة 400 جنيه على بطاقة التموين، وهو يُصرف على دفعتين، الأولى خلال شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر، ليستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية، تضم 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات الرسمية.

400 جنيه على التموين في مارس وأبريل

وخصصت الحكومة مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨ مليارات جنيه.

٤٠٠ جنيه سلع مجانية على بطاقة التموين

ومن المقرر أن تحصل كل أسرة مقيدة في منظومة التموين على سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه ضمن منظومة السلع التموينية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، حيث سيتم إتاحة صرف هذه المنحة عبر بطاقات التموين دون أي أعباء إضافية على المواطنين، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.

طريقة صرف 400 جنيه زيادة التموين الجديدة

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة صرف سلع مجانية بقيمة ٤٠٠ جنيه كمنحة رمضان 2026، عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتشمل بدالي التموين، منافذ جمعيتي، والمنافذ التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية.

تفاصيل صرف400 جنيه على التموين

وسيتم صرف الدعم الإضافي النقدي على البطاقات التموينية قبل حلول شهر رمضان، ليتم الصرف في صورة سلع غذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، بينما يتم صرف الشهر الثاني من قيمة الدعم النقدي مع صرف السلع التموينية لشهر مارس 2026 أي قبل حلول عيد الفطر