القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض مسلسل علي كلاي على منصة ڤيو في رمضان

أعلنت منصة ڤيو، عن باقتها المميزة لشهر رمضان 2026، والتي تضم 12 عملاً درامياً عربياً جرى اختيارها بعناية لتجعل تجربة المشاهدة هذا الموسم أكثر سهولة وتنوعاً. وتتميز هذه القائمة المصممة بعناية، بنصوص قوية، وقيم إنتاجية عالية، ونخبة من أبرز نجوم المنطقة.
 

وتتنوع الأعمال بين الدراما الاجتماعية، وأعمال الإثارة، والكوميديا، والتشويق النفسي، لتطرح قصصاً تستكشف الحب والفقد، والطموح والخيانة، وضغوط العائلة، والمآزق الأخلاقية، وتبعات القرارات المصيرية التي لا رجعة فيها."علي كلاي" أحد أبرز مسلسلات رمضان.

يأتي مسلسل «علي كلاي» من بطولة أحمد العوضي، بعد النجاح اللافت لمسلسل «فهد البطل» في رمضان الماضي، يعود العوضي بعمل أكشن مرتقب يتتبع رحلة «علي»، اليتيم المتبنّى الذي يشق طريقه خارج عالم غارق تحت وطأة الفساد والمعاناة. 

مستلهماً مسيرته من محمد علي كلاي ومدفوعاً بشغفه بالملاكمة، ينجح في التحول إلى رجل أعمال ناجح يسعى لرد الجميل عبر افتتاح دار للأيتام. غير أن خيانة تضربه من داخل عائلته تقلب الموازين، ليجد في «روح» حليفاً غير متوقع، وينطلق في مسار لا يهادن من المواجهة والحساب والانتقام.

علي كلاي أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

جهاز لوحي

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

هاتف Galaxy S26 Ultra

تفاجئ المستخدمين.. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra

هواتف فيفو

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة إليك أهم مميزاتها

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

