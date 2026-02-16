عرض مسلسل علي كلاي على منصة ڤيو في رمضان

أعلنت منصة ڤيو، عن باقتها المميزة لشهر رمضان 2026، والتي تضم 12 عملاً درامياً عربياً جرى اختيارها بعناية لتجعل تجربة المشاهدة هذا الموسم أكثر سهولة وتنوعاً. وتتميز هذه القائمة المصممة بعناية، بنصوص قوية، وقيم إنتاجية عالية، ونخبة من أبرز نجوم المنطقة.



وتتنوع الأعمال بين الدراما الاجتماعية، وأعمال الإثارة، والكوميديا، والتشويق النفسي، لتطرح قصصاً تستكشف الحب والفقد، والطموح والخيانة، وضغوط العائلة، والمآزق الأخلاقية، وتبعات القرارات المصيرية التي لا رجعة فيها."علي كلاي" أحد أبرز مسلسلات رمضان.



يأتي مسلسل «علي كلاي» من بطولة أحمد العوضي، بعد النجاح اللافت لمسلسل «فهد البطل» في رمضان الماضي، يعود العوضي بعمل أكشن مرتقب يتتبع رحلة «علي»، اليتيم المتبنّى الذي يشق طريقه خارج عالم غارق تحت وطأة الفساد والمعاناة.



مستلهماً مسيرته من محمد علي كلاي ومدفوعاً بشغفه بالملاكمة، ينجح في التحول إلى رجل أعمال ناجح يسعى لرد الجميل عبر افتتاح دار للأيتام. غير أن خيانة تضربه من داخل عائلته تقلب الموازين، ليجد في «روح» حليفاً غير متوقع، وينطلق في مسار لا يهادن من المواجهة والحساب والانتقام.