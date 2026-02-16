قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الريال السعودي مقابل الجنيه بعد تحديثات نهاية التعاملات

الريال السعودى
الريال السعودى
أمل مجدى

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-2-2026 بنهاية التعاملات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية وجاءت الأسعار كالآتي..

سعر صرف الريال فى البنوك اليوم


سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 12.42 جنيه للشراء، مقابل 12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 

سجل الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدوليCIB  سعر 12.44 جنيه للشراء، مقابل 12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين في المصرف المتحد سعر 12.04 جنيه للشراء، مقابل 12.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر سعر 12.42 جنيه للشراء، مقابل 12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك قناة السويس سعر 12.41 جنيه للشراء، مقابل 12.49 جنيه للبيع.

الريال السعودي

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

جنازة والدة ريم مصطفي

