سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار العملات في البنوك وجاء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء .
سعر الريال السعودى في البنوك
استقر سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بين 12.50 و12.57.
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 12.54 جنيه للشراء و 12.58 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 12.50 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.50 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 12.53 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.