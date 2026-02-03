سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار العملات في البنوك وجاء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء .

سعر الريال السعودى في البنوك

استقر سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بين 12.50 و12.57.

سعر الريال السعودى في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 12.54 جنيه للشراء و 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 12.50 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.50 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 12.53 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.