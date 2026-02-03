قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟
تحقيقات وملفات

مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة

ياسمين القصاص

لقيت الدكتورة سهيلة سعيد النعماني مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء حادث تصادم وقع مساء الأحد، في أحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب اصطدام دراجة نارية بها أثناء عبورها الطريق.

وعقب وقوع الحادث، جرى نقل الطبيبة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة، حيث تم إدخالها على الفور إلى العناية المركزة، في محاولة من الطاقم الطبي لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأسفر الحادث عن إصابات بالغة، حيث ظلت المصابة تحت الملاحظة الطبية والرعاية المكثفة منذ وقوع الحادث، وحتى إعلان وفاتها رسميا.

وفي هذا الصدد، قالت ندى محمد، صديقة ابنة عم الضحايا، إن الضحايا هم من أقاربها المقربين، مؤكدة أن الدكتورة سهيلة هي ابنة عمة صديقتها، وأنهم جميعا كانوا من الأشخاص الأعزاء على قلبها.

وأضافت محمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنهم كانوا يقفون على الرصيف، قبل أن تندفع سيارة بشكل مفاجئ وتصطدم بهم، ما أدى إلى إصابتهم جميعا وسقوطهم على الأرض في مشهد بالغ القسوة، مشيرة إلى أنهم شباب في مقتبل العمر ويتمتعون بقلوب نقية كزهور الربيع.

وأشارت محمد، إلى أن الحادث شمل الدكتورة سهيلة، وشقيقتها الدكتورة سلمى، وزوج سلمى، وطفلتهما الصغيرة، واصفة ما حدث بأنه حادث مروّع يفوق الوصف.

وتابعت: "حالة الدكتورة سلمى الصحية حرجة، حيث ترقد حاليا في الرعاية المركزة بين يدي الله، فيما يخضع زوجها للعلاج داخل المستشفى بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، والطفلة الصغيرة تعاني من كسر شديد في قدمها".

واختتمت: "اطلب الدعاء لهم جميعا وسائلة الله أن يتولاهم برحمته، وأن يمن عليهم بالشفاء، وأن يربط على قلوب ذويهم ومحبيهم".

والجدير بالذكر، أن شيعت جنازة الدكتورة سهيلة سعيد النعماني عصر الإثنين، من قرية ميت عافية، مسقط رأسها، وسط أجواء من الحزن الشديد التي خيمت على أهالي القرية وأقاربها ومحبيها.

وحررت الجهات المختصة محضرا بالواقعة، كما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وكشف أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

