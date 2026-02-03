قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026.. يبحث عدد من المواطنون عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2026، والتي أعلنت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول، بدء استقبال تسجيل قراءات عداد الغاز للوحدات السكنية لشهر فبراير 2026، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 وحتى يوم 27 من الشهر نفسه، من خلال عدد من الوسائل الإلكترونية المتنوعة التي تتيح أيضا سداد قيمة الفواتير بسهولة.

أكدت شركة بتروتريد أن إتاحة تسجيل القراءة إلكترونيا تأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات تسجيل القراءات وسداد الفواتير، خاصة مع تحديث الموقع الرسمي للشركة، حيث تم توفير بدائل متعددة تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

أوضحت الشركة أن الالتزام بتسجيل قراءة عداد الغاز في المواعيد المحددة يضمن إصدار الفاتورة وفقا للاستهلاك الفعلي، ويجنب العملاء أي غرامات أو رسوم إضافية ناتجة عن التأخير، كما يسهم في تحسين متابعة بيانات الاستهلاك وتقليل التكدس أمام الفروع.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

أتاحت شركة بتروتريد عددا من الوسائل لتسجيل قراءة عداد الغاز، تشمل
الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.
إبلاغ القراءة لمحصل الشركة الذي يقوم بتسجيلها فوريا على ماكينة POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المفعلة.
المحافظ الإلكترونية.
تطبيقات الموبايل.
مكاتب البريد المصري.
جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
ماكينات الصراف الآلي.
الاتصال برقم التليفون الأرضي الخاص بكل فرع والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
الرقم المختصر 17169 من أي خط أرضي أو موبايل.
خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR من خلال الرقم 5727 من المحمول أو 09000727 من الخط الأرضي.
التوجه إلى مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية المتواجدة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.
زيارة أي فرع من فروع شركة بتروتريد على مستوى الجمهورية لتسجيل القراءة وسداد الفواتير.

طرق سداد فواتير الغاز

وفرت شركة بتروتريد مجموعة متنوعة من وسائل سداد فواتير الغاز الطبيعي، من بينها
المحافظ الإلكترونية للبنوك وشركات الاتصالات، البنك الأهلي، QNB، فودافون كاش، اتصالات كاش، أورنج كاش، WE Pay.
تطبيق ماي فوري.
خدمة سهل للسداد الإلكتروني.
منافذ التحصيل الإلكتروني، فوري، أمان، بي، ضامن، خدماتي، مصاري.
الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
الجهات الخارجية ومراكز خدمة العملاء المتواجدة في النوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.
خدمة بتروشحن لتعبئة الرصيد.
تطبيقات الدفع الإلكتروني الأخرى مثل إنستاباي وضامن.
زيارة أي فرع من فروع شركة بتروتريد على مستوى الجمهورية.

وأكدت شركة بتروتريد استمرارها في التوسع بتطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بتسجيل القراءة الشهرية وسداد فواتير الغاز الطبيعي، بما يحقق التيسير على المواطنين، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

قطاع البترول شركة بتروتريد بتروتريد 2026 تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز

أرشيفية

