استنشقوا غاز طبيعي بالمنزل.. القصة الكاملة لإصابة 9 أشخاص باختناق في سوهاج

تحولت لحظات الهدوء داخل أحد المنازل بمحافظة سوهاج إلى حالة من الذعر والقلق، بعدما حاصر الغاز الطبيعي أرجاء المنزل، متسببًا في إصابة 9 أشخاص من قاطنيه بحالات اختناق متفاوتة، بينهم 5 أطفال؛ ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام لإنقاذ حياتهم.

بداية الواقعة

القصة بدأت عندما لاحظ أهالي المنزل شعور عدد من أفراده بحالات دوار مفاجئ وضيق في التنفس، تلاها سقوط بعض الأطفال في حالة إعياء شديد، الأمر الذي دفع الجيران إلى الاستعانة بالإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى في سباق مع الزمن.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من الأشخاص إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالات اختناق؛ نتيجة استنشاق غاز طبيعي داخل أحد المنازل بدائرة المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى محل البلاغ، حيث جرى فحص موقع الحادث للتأكد من أسباب تسرب الغاز واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وبالفحص، تبين إصابة ووصول كل من:" أريام إ.م، 11 عامًا، وياسين م.ن، 11 عامًا، وحمزة م.ن، 10 سنوات، وهدى م.ن، 4 سنوات ونصف، ورحيم م.ن، سنة ونصف، إلى جانب إيمان أ.ن، 40 عامًا، ومروة أ.ع، 37 عامًا، وهدى ك.ع، 65 عامًا، وأسماء أ.ع، 33 عامًا".

وأكدت مصادر طبية أن المصابين عانوا من أعراض اختناق شملت ضيقًا في التنفس، ودوارًا، وحالات إعياء عام، وتم التعامل معهم فور وصولهم إلى المستشفى، من خلال تقديم الأكسجين والإسعافات الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضافت المصادر أن جميع الحالات مستقرة، ولا توجد وفيات، مع استمرار متابعة المصابين، خاصة الأطفال، حتى تماثلهم الكامل للشفاء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب وملابسات الحادث.