قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 122 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والتى تضم عدد من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور 
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة وأسر الطلبه.


بدأ الإحتفال بتلاوة أحد الطلبة من دارسى وزارة الأوقاف لآيات من القرآن الكريم تلى ذلك تقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرض التعليم الآولى والمهارات الأساسية بإستخدام السلاح ، كما شارك طلبة المعهد الصحى للإناث للقوات المسلحة الطلبة المستجدين فى تقديم عرضا رياضيا تضمن مهارات الدفاع عن النفس وعبور الموانع ، وعروضاً لرياضات الكاراتيه والكونغ فو والفروسية والدراجات الهوائية أظهرت مدى الإستعداد البدنى والذهنى للطلبة والمستوى الراقى فى التدريب.

رماية غير نمطية
كما قدم الطلبة المستجدون عرضا للرماية غير النمطية على الأهداف المتحركة من أوضاع مبتكرة تم تدريبهم عليها خلال فترة الإعداد العسكرى أظهر مدى ما إكتسبوه من مهارات فائقة ، تلى ذلك عرض للموسيقات العسكرية.

الكليات العسكرية
كما تم عرض فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول مراحل إعداد وتأهيل الطلبة من الكليات العسكرية ودارسى الدورات المدنية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وأعلن مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري، كما أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة عن تصديق القائد العام للقوات المسلحة على قرار التكليف لعدد من خريجات التربية الرياضية للعمل بالصفة العسكرية بالقوات المسلحة ، أعقبها تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديرا لتفوقهم.

الأكاديمية العسكرية المصرية
وألقى اللواء أح  محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء واللامحدود لتطوير وتحديث العملية التعليمية والنواحى الفنية والإدارية داخل كليات الأكاديمية ، مؤكداً أن اختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية، مشيرا إلى الجهد المبذول لتحويل شخصية الطلبة المستجدين من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافه المهام التى سيكلفون بها فى المستقبل.

وفى نهاية الاحتفال ألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم، كما أثنى على آداء الطلبة الذين يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة العسكرية ، موجها الشكر لأسرهم على ما بذلوه من جهد لتنشئة الأبناء بالقيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.

كما أوصى وزير الدفاع الطلبه بالحفاظ على لياقتهم البدنية وإستعدادهم القتالى والإستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التى وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية بهدف بناءالأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرار شعبه العظيم .

وزير الدفاع الأكاديمية العسكرية المصرية الكليات العسكرية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

استطلاع هلال شهر شوال

مدبولي

صلاة عيد الفطر 2026

لقطة من الفيديو

موعد تحسن الأحوال الجوية

خالد بيرمي

أسعار العملات العربية

ترشيحاتنا

رسومات كاريكاتورية قديمة

أسرار القلعة البيضاء

أسرار حودة بندق

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

د.عادل القليعي

المزيد