لأول مرة .. رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف حافز 2000 جنيه لجميع العاملين

في إطار حرص قيادة جامعة سوهاج الأهلية على دعم وتحفيز الكفاءات المتميزة، قرر الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه للعاملين تقديرًا للجهود الكبيرة والمخلصة التي تم بذلها خلال فترة الافتتاح.

وذلك إلى جانب الأداء المتميز خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول وسرعة إعلان النتائج بدقة وانضباط.

جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بالجهود المبذولة التي ساهمت في تخطي التحديات، وإنجاز المهام في توقيتات قياسية، بما يعكس رؤية الجامعة نحو التميز والجودة وبناء مؤسسة تعليمية رائدة.

وتقديرًا لحالة الالتزام والتعاون والعمل بروح الفريق، والتي انعكست بوضوح على نجاح منظومة العمل داخل الجامعة، وظهورها بصورة مشرفة تليق بمكانتها الأكاديمية.