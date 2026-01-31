الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق

شهدت محافظة سوهاج حالة من القلق، عقب استقبال مستشفى سوهاج العام 9 مصابين؛ إثر استنشاق غاز طبيعي داخل أحد المنازل؛ ما أسفر عن إصابتهم بحالات اختناق متفاوتة، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من الأشخاص إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالات اختناق؛ نتيجة استنشاق غاز طبيعي داخل أحد المنازل بدائرة المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة ووصول كل من: “أريام. إ”، 11 عامًا، و"ياسين. م"، 11 عامًا، و"حمزة. م"، 10 سنوات، و"هدى. م"، 4 سنوات ونصف، و"رحيم. م"، سنة ونصف، و"إيمان. أ"، 40 عامًا، و"مروة. أ"، 37 عامًا، و"هدى. ك"، 65 عامًا، و"أسماء. أ"، 33 عامًا.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين عانوا من أعراض اختناق شملت ضيق في التنفس، ودوار، وحالات إعياء عام، وتم التعامل معهم فور وصولهم إلى المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضحت المصادر أن الحالات جميعها مستقرة، ولا توجد وفيات، مع استمرار متابعة المصابين، خاصة الأطفال، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم الشفاء.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بها، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات الحادث.