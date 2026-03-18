الجيش الإيراني : استهدفنا بالمسيرات طائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون

أعلن الجيش الإيراني، استهداف طائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون بالمسيرات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال الجيش الإيراني:" استهدفنا تجمعات للقوات الإسرائيلية في عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع".

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تعرض ثلاث طائرات خاصة لأضرار وصفت بـ"البالغة" داخل مطار بن جوريون الدولي، وذلك عقب سقوط شظايا صاروخ أطلق من إيران.

وذكرت سلطة المطارات الإسرائيلية في بيان رسمي أن الطائرات كانت متوقفة في ساحة المطار لحظة وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن الشظايا تسببت بأضرار هيكلية كبيرة، دون تسجيل إصابات بشرية