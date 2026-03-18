العمل عن بُعد.. إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة بسبب حرب إيران

أعلنت الحكومة حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الضغوط الاقتصادية المتزايدة على موازنة الدولة، في ظل تداعيات التصعيد الإقليمي وحرب إيران.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات "الاستثنائية" لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، تتضمن ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل في مختلف القطاعات.

مواعيد جديدة لإغلاق المحلات

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، اعتباراً من 28 مارس الجاري ولمدة شهر، حيث تقرر الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع تمديد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

كما تقرر إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عند الساعة السادسة مساء، ضمن خطة لتقليل استهلاك الكهرباء.

وفي إطار إجراءات الترشيد، أعلنت الحكومة إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة.

وفي خطوة لافتة تُعد الأولى منذ جائحة كورونا، كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليوم أو يومين أسبوعياً، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية.

حجم ضغوط على الموازنة العامة

وأشار رئيس الوزراء إلى حجم الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة نتيجة الحرب، لافتاً إلى ارتفاع كبير في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.

وقال إن فاتورة الغاز كانت تبلغ نحو 560 مليون دولار شهرياً قبل التصعيد، لكنها ارتفعت إلى نحو مليار و650 مليون دولار شهرياً بعد اندلاع الحرب.

كما أعلن مدبولي أن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، وذلك عقب عرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة.