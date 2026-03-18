الجمعة أول أيام الفطر.. دول عربية وإسلامية توحد موعد العيد
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر ساحة الحرب إلى اليونان.. صيانة أم إخفاق؟
المقاولون العرب تفتح بابا لمشروعات ضخمة في غينيا الاستوائية .. تفاصيل مهمة
الجمعة أم السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر والسعودية
مجتبى خامنئي: إراقة دماء لاريجاني سيدفع القتلة ثمنها قريبا
حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية
انقلاب ميكروباص.. إصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
احتياطي النفط .. مؤشر صادم في الصين بسبب الحرب الإيرانية
مصدر يكشف تفاصيل العرض الحقيقي للاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي
أول رد فعل رسمي للكاف بشأن سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال
العمل عن بُعد.. إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة بسبب حرب إيران
في آخر جلسات رمضان.. تباين أسواق المال العربية ختام اليوم الأربعاء.. وبورصة مصر تربح 50 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العمل عن بُعد.. إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة بسبب حرب إيران

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

أعلنت الحكومة حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الضغوط الاقتصادية المتزايدة على موازنة الدولة، في ظل تداعيات التصعيد الإقليمي وحرب إيران.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات "الاستثنائية" لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، تتضمن ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل في مختلف القطاعات.

مواعيد جديدة لإغلاق المحلات
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، اعتباراً من 28 مارس الجاري ولمدة شهر، حيث تقرر الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع تمديد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

كما تقرر إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عند الساعة السادسة مساء، ضمن خطة لتقليل استهلاك الكهرباء.

وفي إطار إجراءات الترشيد، أعلنت الحكومة إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة.

وفي خطوة لافتة تُعد الأولى منذ جائحة كورونا، كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليوم أو يومين أسبوعياً، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية.

حجم ضغوط على الموازنة العامة

وأشار رئيس الوزراء إلى حجم الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة نتيجة الحرب، لافتاً إلى ارتفاع كبير في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.

وقال إن فاتورة الغاز كانت تبلغ نحو 560 مليون دولار شهرياً قبل التصعيد، لكنها ارتفعت إلى نحو مليار و650 مليون دولار شهرياً بعد اندلاع الحرب.

كما أعلن مدبولي أن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، وذلك عقب عرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة الأخيرة.. نهاية صراع حمادة هلال مع الجن

مي عمر

مي عمر : الأرقام لا تكذب ومسلسل الست موناليزا تصدر المركز الأول عالميًا

اسامة الهادي

مع غادة عادل.. أسامة الهادي يخوض أولى تجاربه السينمائية بفيلم فاميلي بيزنس

بالصور

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد