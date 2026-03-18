صناديق التحوط تقلّص استثماراتها في الأسهم والسندات مع تقلب الأسواق بسبب حرب إيران

قلّصت صناديق التحوط استثماراتها في الأسهم والسندات منذ اندلاع الحرب مع إيران، في خطوة تهدف إلى التحوط من التقلبات الحادة في الأسواق المالية.

وأظهرت بيانات بنك "يو بي إس" أن حيازة هذه الصناديق للأسهم العالمية تراجعت بنسبة 75% منذ بداية الصراع، كما كشف خبراء اقتصاد في البنك السويسري أن الصناديق سارعت إلى بيع السندات، إذ تخلّصت خلال النصف الأول من مارس من نحو 80% من الديون التي اشترتها في الشهر الماضي، محذرين من أن المستثمرين في السندات يواجهون ما وصفوه بـ“سيناريو الأسوأ”، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وتعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر صدمة تضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بعد أن أدت الحرب إلى تراجع كبير في إمدادات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط، وانعكس ذلك في اضطرابات واضحة بالأسواق، إذ تراجع مؤشر "فاينانشال تايمز 100" في لندن بنسبة 4.5% منذ بداية الحرب، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 5.5%، وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في نيويورك بنحو 5.1%.

كما شهدت أسعار السندات العالمية انخفاضًا ملحوظًا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، حيث ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.64% مقارنة بـ 4.23% قبل اندلاع الحرب، بينما زاد العائد على السندات الألمانية المماثلة من 2.64% إلى 2.88%.

وأشار "يو بي إس" إلى أن صناديق التحوط تحوّل استثماراتها بشكل متزايد إلى السيولة، حيث اشترت ما يقرب من 175 مليار دولار من العملة الأمريكية منذ بداية مارس.

وتوقّع محللو البنك أن تشتري هذه الصناديق ما بين 70 و80 مليار دولار إضافية قبل نهاية الشهر، مع إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

وأضاف التقرير أن صناديق الاستثمار، التي تدير أصولًا بمئات المليارات من الدولارات، قد تواصل خفض انكشافها على أسواق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بعمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين.