بعد 21 عامًا من الانتظار .. ريال بيتيس يعود إلى دوري أبطال أوروبا

نجح ريال بيتيس في حجز مقعده رسميًا ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 21 عامًا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على إلتشي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ودخل ريال بيتيس المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وسط أفضلية واضحة لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول.

ورغم ضغط بيتيس وإهداره أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، نجح إلتشي في خطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة أربكت دفاعات الفريق الأندلسي لينتهي النصف الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، تغيرت مجريات اللقاء بعدما تعرض أحد لاعبي إلتشي للطرد إثر تدخل قوي، ليستغل ريال بيتيس النقص العددي ويفرض سيطرته الكاملة على المباراة.

وفي الدقيقة 58، تمكن بيتيس من تسجيل هدف الفوز عبر تسديدة صاروخية سكنت شباك إلتشي، ليشعل المدرجات ويقرب الفريق خطوة كبيرة من العودة التاريخية لدوري الأبطال.

وحاول إلتشي العودة في النتيجة رغم النقص العددي، إلا أن دفاع بيتيس نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

إنجاز تاريخي لبيتيس

وبهذا الانتصار، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، ليضمن رسميًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة منذ عام 2005.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر، ليستمر صراعه من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر خلال الجولات الأخيرة من الموسم.