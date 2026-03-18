قائمة نيجيريا لمواجهة إيران والأردن وديا

أعلن الفرنسي إريك شيلي، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة منتخب النسور لمواجهتي إيران والأردن وديا، في التوقف الدولي.

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراس المرمى:

مادوكا أوكوي، أديبايو أدليي، فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع:

كالفين باسي، أولواسيميلوغو أجاياي، برايت أوسايي-صامويل، برونو أونييمايتشي، زايدو سانوسي، إيغو أوجبو، إيمانويل فيرنانديز

خط الوسط:

أليكس إيووبي، فرانك أونييكا، ويلفريد نديدي، رافاييل أونييديكا، فيسايو ديلي-باشيرو

خط الهجوم:

أديمولا لوكمان، صامويل تشوكويزي، موسى سيمون، تشيديرا إيوكي، بول أونواتشو، أكور آدامز، فيليب أوتيلي، ييرا كولينز سور