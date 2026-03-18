قائمة نيجيريا لمواجهة إيران والأردن وديا

أعلن الفرنسي إريك شيلي، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة منتخب النسور لمواجهتي إيران والأردن وديا، في التوقف الدولي.
وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:
حراس المرمى:
مادوكا أوكوي، أديبايو أدليي، فرانسيس أوزوهو
خط الدفاع:
كالفين باسي، أولواسيميلوغو أجاياي، برايت أوسايي-صامويل، برونو أونييمايتشي، زايدو سانوسي، إيغو أوجبو، إيمانويل فيرنانديز
خط الوسط:
أليكس إيووبي، فرانك أونييكا، ويلفريد نديدي، رافاييل أونييديكا، فيسايو ديلي-باشيرو
خط الهجوم:
أديمولا لوكمان، صامويل تشوكويزي، موسى سيمون، تشيديرا إيوكي، بول أونواتشو، أكور آدامز، فيليب أوتيلي، ييرا كولينز سور