رئيس نيجيريا: إرسال قوات أمنية إلى مدينة مايدوجوري بعد مقـ.تل 23 شخصا على الأقل

أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو إرسال قوات أمنية إلى مدينة "مايدوجوري"، عاصمة ولاية بورنو شمال شرق البلاد، بعد وقوع عدة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تينوبو قرر إرسال قادة أمنيين إلى المنطقة "للسيطرة على الوضع".

وكانت عدة تفجيرات منسقة، نسبت إلى عمليات انتحارية، قد أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في مدينة مايدوجوري، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم على موقع عسكري في هذه المدينة الرئيسية شمال شرق نيجيريا.