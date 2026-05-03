خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2026

محمد غالي

في إطار التوسع في التحول الرقمي، تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، ما أدى إلى زيادة معدلات البحث حول رابط الاستعلام وطرق السداد أونلاين.

فاتورة الكهرباء

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 أون لاين

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.
اختيار أيقونة الخدمات من الصفحة الرئيسية.
الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
إدخال بيانات صاحب العداد بدقة، وفي مقدمتها رقم العداد.
كتابة القراءة المكونة من 10 أرقام في الخانة المخصصة.
الضغط على زر الاستعلام لعرض قيمة الفاتورة فورا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
اختيار خدمة دفع الفاتورة.
إدخال رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.
الضغط على إرسال الطلب ثم تأكيد العملية.
تحديد وسيلة الدفع المناسبة مثل بطاقات الدفع البنكية أو المحافظ الإلكترونية.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

ماكينات البنك الزراعي المصري.
مكاتب البريد المصري في مختلف المحافظات.
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.
منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وضامن وسداد.
تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Bee ووقتي وتمام.

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
اختيار خدمة دفع الفاتورة.
إدخال رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.
إرسال الطلب وتأكيد العملية.
اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

نصائح لخفض قيمة فاتورة الكهرباء

استخدام مفاتيح تشغيل وإطفاء تلقائية لتقليل استهلاك الإضاءة.
ضبط درجات حرارة الأجهزة الكهربائية بما يتناسب مع فصول السنة.
الاعتماد على المراوح بدلا من التكييف عند اعتدال الطقس.
تقليل عدد مرات تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الغسالة.
استبدال المصابيح التقليدية بلمبات موفرة للطاقة.
تجنب وضع الأطعمة الساخنة مباشرة في الثلاجة.
إزالة الثلج المتراكم وتنظيف أجزاء التبريد بانتظام.
تقليل فتح باب الثلاجة للحفاظ على كفاءة التبريد.

يمكن للمواطنين معرفة قيمة الفاتورة وسدادها عبر الهاتف المحمول من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.
اختيار قسم الخدمات.
الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير.
تحديد المحافظة التابع لها العداد.
إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
اختيار وسيلة السداد المناسبة.

كما تتيح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن الفاتورة من خلال:

اختيار القطاع (المحافظة).
تحديد الفرع (المدينة أو المركز).
إدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.
عرض آخر فاتورة وفواتير سابقة، مع إمكانية إعادة المحاولة في حال عدم ظهور النتائج.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء


أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في 4 أبريل 2026 تطبيق زيادات على بعض شرائح استهلاك الكهرباء، في ظل التحديات العالمية بقطاع الطاقة. 

وأكدت الوزارة أن الزيادات لن تمس الشرائح الأقل استهلاكا التي تمثل النسبة الأكبر من المشتركين، بينما تقتصر على الشرائح الأعلى استهلاكا، بمتوسط زيادة نحو 16% للاستهلاك المنزلي الأعلى، ونحو 20% للاستهلاك التجاري، مع تثبيت الأسعار حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا.

