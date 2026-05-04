سعر الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الأثنين 4 مايو 2026 في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.45 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه باقي البنوك في تسعير العملات الأجنبية داخل السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في بنك مصر، مما يعكس حالة من التوازن في البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

سجل الدولار في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المستقر في أغلب البنوك الخاصة.

كما استقر السعر في عدد من البنوك الأخرى مثل بنك البركة عند 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد عند53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل متوسط أسعار صرف الجنيه الإسترليني 72.45 جنيه للشراء و 72.61 جنيه للبيع .

سعر اليورو

سجل متوسط أسعار اليورو 62.66 جنيه للشراء و 62.79 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

أسعار الريال في أبرز البنوك

البنك المركزي المصري: 14.25 جنيه للشراء – 14.29 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 14.23 جنيه للشراء – 14.31 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 14.23 جنيه للشراء – 14.28 جنيه للبيع

بنك مصر / البنك الأهلي المصري: نحو 14.20 جنيه للشراء – 14.28 جنيه للبيع



سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر (BM)

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 171.75 جنيه للشراء، و175.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري (NBE)

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 169.63 جنيه للشراء، و174.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB)

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية 174.75 جنيه للشراء، و175.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي (HSBC)

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي 174.67 جنيه للشراء، و174.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 174.63 جنيه للشراء، و174.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول (CA)

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 172.87 جنيه للشراء، و174.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 172.06 جنيه للشراء، و175.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 171.36 جنيه للشراء، و174.93 جنيه للبيع.