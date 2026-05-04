قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأضخم في مسيرتها.. شاكيرا تقدم حفلا فنيا بتوقيع مليوني شخص
الرئيس السيسي: مصر تعاملت بإجراءات استباقية مع الأزمات العالمية.. وفقدنا 10 مليارات دولار من عائدات القناة بسبب حرب غزة
مع إغلاق منجم "ديافيك".. الألماس الكندي يودع عصره الذهبي
بث مباشر.. فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور مدبولي
سبب خصم 14٪ شهريا في عداد الكهرباء
أزمة أولويات.. هل تضحي الولايات المتحدة بأمن أوروبا لضرب إيران؟
اطلبوا حكام أجانب وريحوا دماغكم.. شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد حكم مباراة إنبي
تحرك دبلوماسي جديد.. إيران تقدم تنازلات نووية لفتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات
لجنة من وزارة التعليم لإدارة مدرسة هابي لاند بعد الإعتداء على تلميذة والقبض على المدير
التنمية الصناعية: طرح 31 وحدة إنتاجية بالروبيكي.. والتقديم حتى 25 مايو
جهاز البحيرات يعلن بدء مرحلة الابتكار الأخضر لتمكين صغار منتجي وبائعات الأسماك بالحلول النظيفة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحرك دبلوماسي جديد.. إيران تقدم تنازلات نووية لفتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك المصالح الدولية، تبرز مؤشرات على تحرك دبلوماسي جديد قد يمهّد لتهدئة واحدة من أكثر الأزمات حساسية في الشرق الأوسط.

تنازلات إيرانية "نووية" لفتح مضيق هرمز

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قدّمت إيران عبر باكستان مقترحاً من 14 بنداً لإنهاء الحرب، ركّز على رفع الحصار عن الموانئ وفتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول المجمدة وضمانات بعدم استهدافها مجدداً.

تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

 لكن مصادر مطلعة كشفت أن طهران عدّلت مقترحها وقدمت تنازلات، بينها تجميد تخصيب اليورانيوم لسنوات، والالتزام بنسبة 3.5% لاحقاً، والتخلص تدريجياً من المخزون العالي التخصيب، فضلاً عن قبول آلية دولية للملاحة في هرمز، في المقابل، واشنطن تتمسك بفرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم طهران لوكلائها والحد من برنامجها الصاروخي. 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار إلى "مناقشات إيجابية للغاية"، ما اعتُبر مؤشراً على احتمال قبول المقترح المعدل، بما قد يفتح الباب لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 فبراير.
 

أفاد الجيش الأمريكي بأن عملية الحرية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بمضيق هرمز يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري.


 و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء عملية جديدة تحمل اسم "مشروع الحرية" صباح الاثنين، بهدف تأمين مرور السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالنزاع مع إيران وتأثيره على الملاحة الدولية.

ترامب


 وأوضح ترامب أن عددا من الدول، التي لا ترتبط مباشرة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت دعماً أمريكياً لمساعدة سفنها المحتجزة في المضيق، مشيراً إلى أن هذه السفن تُعد أطرافاً محايدة تضررت من الظروف الراهنة.

 وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على مرافقة السفن عبر الممرات المائية المتأثرة، لضمان خروجها بشكل آمن واستئناف أنشطتها التجارية دون عوائق، مضيفاً أن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لحماية السفن وأطقمها.

 وبين أن العملية تحمل أبعاداً إنسانية، حيث تعاني بعض السفن من نقص في الإمدادات الأساسية، ما يجعل التدخل ضرورياً لضمان سلامة الأفراد على متنها.

 كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر وإظهار حسن النوايا بين الأطراف المتنازعة.



 

مضيق هرمز إيران باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

إيران

الخارجية الإيرانية: الملف النووي ذريعة أمريكية للتحرك ضد طهران

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها

صورة أرشيفية

الخارجية الباكستانية: إعادة السفينة توسكا إلى إيران خطوة أمريكية لبناء الثقة

بالصور

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد