استبعاد حارس.. شوبير يكشف عن مفاجآت في قائمة منتخب مصر المقبلة لمواجهة روسيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مايو، الذي يضم مواجهتين وديتين أمام روسيا على ستاد العاصمة الإدارية، وأمام البرازيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن قائمة منتخب مصر لمباراة روسيا ستشهد بعض المفاجآت، مشيرًا إلى استبعاد الحارس محمد صبحي بسبب قلة مشاركته مع نادي نادي الزمالك.

وأكد أن قائمة حراسة المرمى تم الاستقرار على الثلاثي: مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، والمهدي سليمان، مع وجود حيرة بشأن الحارس الرابع بين استمرار محمد علاء أو عودة أحمد الشناوي.

وتابع أن محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، يُعد من اللاعبين المميزين ويمتلك قدرات “جوكر” يمكن الاستفادة منها مع المنتخب، إلا أن وجود الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة يجعل فرص انضمامه أصعب، في ظل تفضيل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاعبين المشاركين بانتظام مع الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، وهو ما ينطبق أيضًا على ياسين مرعي الذي لا يزال موقفه غير محسوم.

ونوه شوبير بأنه كان قد نصح أحمد عيد بالبقاء مع ناديه نادي المصري البورسعيدي لضمان المشاركة الأساسية، إلا أن انتقاله إلى الأهلي قلّل من فرص مشاركته بشكل منتظم، ما يجعل موقفه من الانضمام للمنتخب محل شك، رغم إمكانية تواجده حال تقديمه مستويات قوية في المباريات المتبقية من الموسم مع النادي الأهلي.

واختتم حديثة بأن الأسماء التي سيتم اختيارها لمباراة روسيا ستكون هي القوام الأساسي الذي سيخوض معسكر البرازيل، ثم يتجه لاحقًا لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026.