قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مدرسة الأهلي إلى مشروع فليك.. كيف يعيد حمزة عبد الكريم تعريف المهاجم داخل برشلونة؟
هاني شاكر.. رحلة نصف قرن من الطرب الأصيل ومسيرة صنعت تاريخ الغناء العربي
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو
الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن
من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
مرصد الأزهر: "داعش" يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب
وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟
وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى
مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل
القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الإعتداء على تلميذة|مدرسة هابي لاند: اليوم الدراسي منتظم ونوفر بيئة آمنة للطلاب

مدرسة هابي لاند
مدرسة هابي لاند
ياسمين بدوي

قالت الصفحة الرسمية لمدرسة هابي لاند على فيس بوك ، أن اليوم الدراسي يستمر بشكل منتظم، مع إلتزام كامل بتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأبنائنا، ومتابعة مستمرة لكل ما يخص سلامتهم، وتطبيق إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة.

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من الوزارة لإدارة  مدرسة هابي لاند الخاصة بمحافظة الجيزة 

جاء ذلك بعد إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري

تفاصيل الواقعة .. ماذا حدث ؟

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم 

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

القبض على الجاني .. بيان عاجل من وزارة الداخلية

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة .

أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى عرضه على النيابة العامة .

هابي لاند اليوم الدراسي وزير التربية والتعليم مدرسة هابي لاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

محمد صلاح

الملك المصري يكتب التاريخ.. كيف صنع محمد صلاح مجده مع ليفربول؟

بيراميدز

أحمد شوبير لـ بيراميدز : هدف إنبي صحيح وليس من لمسة يد

حمزة عبد الكريم

موهبة مصرية واعدة.. حمزة عبد الكريم يقترب من حلم الفريق الأول ببرشلونة

بالصور

إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد