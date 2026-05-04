بعد جراحة بالأنف.. أحمد عاطف قطة يشارك في تدريبات بيراميدز بالقناع الواقي

شارك أحمد عاطف قطة في التدريبات الجماعية لنادي بيراميدز استعدادا لمواجهة نادي سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وشارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صورة لللاعب أحمد قطة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلاً :"بعد جراحة بالأنف.. أحمد عاطف قطة يُشارك في تدريبات بيراميدز بالقناع الواقي استعدادًا للمباريات المقبلة".

وأزال قطة الدعامات من الأنف بعد جراحة كسر الأنف التي أجراها بعد لقاء الزمالك الماضي، وشارك اليوم في التدريبات الجماعية بقناع واقي للوجه.



بدأ أحمد عاطف قطة لاعب وسط نادي بيراميدز تدريبات الجري الخفيف حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا في الأنف.

وتعرض قطة لكسر في الأنف خلال مباراة الزمالك وخضع لجراحة لإعادة تثبيت الكسر وفق البروتوكول الطبي والعلاجي المقرر.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن برنامج قطة يتضمن الجري الخفيف حول الملعب حتى لا يفقد لياقته البدنية، وسيقوم خلال أيام بإزالة دعامات الأنف مع الطبيب الجراح، وبعد زوال الالتهابات سيتم تصميم قناع واقي طبي للاعب يشارك من خلاله تدريجيا في التدريبات الجماعية حفاظا على موضع العملية الجراحية من الالتحامات.