البنك التجاري الدولي - مصر - يتمم الإصدار السابع لسندات توريق جديد بقيمة 2.175 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الشركة في تعزيز سيولتها النقدية مما يدعم خططها التوسعية في السوق المصري.

وشهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما قام كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي بدور ضامني التغطية، في حين تولى البنك المصري الخليجي مهمتي أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

وشارك في العملية كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) قائلاً: "هذه الصفقة تأتي استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر وامتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي نفذها البنك مع شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. لقد نجحنا معاً في تنفيذ سبع عمليات توريق، ليصبح هذا التعاون نموذجاً مستداماً يؤكد عمق الثقة المتبادلة، وبذلك نحرص على قوة الشراكة واستمراريتها من خلال ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يعكس التزامنا لمواكبة التطور المستمر في قطاع التمويل في مصر".

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه مصري بمدة استحقاق 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 57 شهرًا وتصنيف ائتماني A.