تحت نيران الإخلاء.. غارات إسرائيلية مدمرة تمسح أحياءً في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، استهدفت بلدات بينها برج قلاويه ودبعال وشحور وبرعشيت وقانا، في قضائي صور وبنت جبيل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق معلومات أولية، وذلك عقب إنذارات وجهت للسكان في وقت سابق.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن الغارات جاءت بعد موجة سابقة طالت مناطق أخرى مثل يحمر الشقيف وزوطر الشرقية والغربية، وسط تقارير عن اشتباكات مباشرة بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله في القطاع الشرقي للجنوب، لا سيما بين مرجعيون والنبطية، مع استمرار القصف على مدار الساعات الماضية.

وعلى الصعيد السياسي، أشار إلى أن نعيم قاسم جدد رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدًا دعم المسار الدبلوماسي غير المباشر لوقف إطلاق النار، مع التشديد على استمرار "المقاومة" في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات، إلى جانب الدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التوترات الداخلية.

