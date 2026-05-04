قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز
تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
رافينيا بين مشروع برشلونة وإغراءات السعودية.. صفقة "على نار هادئة" قد تنفجر بعد المونديال.. اعرف القصة
حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد بعزبة كرم في أشمون
فلوسك أمانة متضيعهاش.. الحكومة تحذر من المنصات المالية غير المرخصة
دبلوماسية التنمية.. شراكة مصر وOECD تدعم صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية
وزير النقل: استعداد تام لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب وتنفيذ مشروعات طموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دبلوماسية التنمية.. شراكة مصر وOECD تدعم صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية

رئيس الوزراء يشيد بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
رئيس الوزراء يشيد بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أ ش أ

رحّب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وداعماً للجهود الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يسهم في رفع أداء الاقتصاد المصري ويعزز صموده في مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، منوهًا بالتطورات الإقليمية وتداعياتها على دول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم / الاثنين / ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على هامش حضوره فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تُقام اليوم في العاصمة الجديدة؛ بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي المنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن ‎تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لعمل المنظمة والتعاون معها، وهو ما ينعكس في انخراط مصر في العديد من لجان المنظمة، وعضويتها في مركز التنمية التابع للمنظمة، فضلاً عن رئاستها المشتركة لمبادرة MENA- OECD.

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، مؤكدًا أيضًا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة بما يخدم أهداف التنمية في البلاد.

ورحب مدبولي بانضمام مصر بصفة "مُشارك" إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنظمة، مشيرًا في الإطار ذاته إلى الأهمية التي توليها مصر للرئاسة المشتركة لمبادرة MENA- OECD للفترة من (2026 – 2030).

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع سكرتارية المنظمة لتطوير برامج المبادرة وآلياتها لتلبية الأولويات التنموية لدول المنطقة، وتعزيز مرونة اقتصاداتها، لاسيما على ضوء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة.

وأشار مدبولي إلى تطلع مصر لاستيفاء متطلبات العضوية في المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للتعاون مع مصر، مشددًا على أهمية استمرار التعاون وقوة الدفع الحالية في العلاقة بين الجانبين.

وأشاد ماتياس كورمان بالإصلاح الهيكلي الذي قامت به مصر ومكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، معربًا عن تطلعه لانضمام مصر لعضوية المنظمة والتنسيق مع مصر في هذا الصدد.

وأثناء اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

فيما أشاد وزير التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال المبادرات المتعددة وعضوية اللجان المختلفة في إطار المنظمة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي البرنامج القطري بين مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الهيكلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إيران: إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين قرب جزيرة جاسك

ماكرون: لسنا في حالة حرب مع إيران وقادرون على تسهيل إعادة فتح مضيق هرمز

ماكرون: لسنا في حالة حرب مع إيران وقادرون على تسهيل إعادة فتح مضيق هرمز

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في إطار الناتو

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في إطار الناتو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد