جنات تتعرض لوعكة صحية

كشفت المطربة جنات، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، ما أثار حالة من القلق بين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت جنات عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمى بموقع إنستجرام: «ادعولي»، دون أن تكشف أى تفاصيل إضافية عن حالتها الصحية، وتفاعل معها جمهورها لبشكل واسع، متمنين لها الشفاء العاجل .



وكانت قد نشرت الفنانة جنات صورة لها أثناء أداء مناسك العمرة، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: “اللهم تقبل مني ومنكم صالح الأعمال”.

وتفاعل جمهور جنات بشكل واسع مع الصورة، متمنين لها قبول الأعمال والعودة بالسلامة.