تحركات جديدة في الأسعار .. مفاجأة بشأن الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تحركا في الأسواق اليوم الاثنين 4 مايو 2026، وارتفعت الأسعار وفقا لما أوضحته شعبة مواد البناء.
- وصل سعر طن حديد عز لنحو 38993 جنيه للطن أرض المصنع.
سعر الحديد اليوم الاثنين 4 مايو 2026
وسجل حديد التسليح الاستثمارى سعر للمستهلك 38190 جنيه.
- كما بلغ متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع فى السوق المحلية من «34-35 ألف جنيه».
- وسجل سعر حديد السويس سجل 36500 جنيه.
- ووصل سعر حديد المراكبى سجل لنحو 37500 جنيه.
- وبلغ حديد بشاى نحو 37500 جنيه.
-وسجل حديد العتال نحو 37500 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
سجل سعر طن الأسمنت قيمة 3896 جنيها.