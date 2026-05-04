تحركات جديدة في الأسعار .. مفاجأة بشأن الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تحركا في الأسواق اليوم الاثنين 4 مايو 2026، وارتفعت الأسعار وفقا لما أوضحته شعبة مواد البناء.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الحديد وفقا لأسعار شعبة مواد البناء وهي كالتالي…

- وصل سعر طن حديد عز لنحو 38993 جنيه للطن أرض المصنع.

سعر الحديد اليوم الاثنين 4 مايو 2026

وسجل حديد التسليح الاستثمارى سعر للمستهلك 38190 جنيه.

- كما بلغ متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع فى السوق المحلية من «34-35 ألف جنيه».

- وسجل سعر حديد السويس سجل 36500 جنيه.

- ووصل سعر حديد المراكبى سجل لنحو 37500 جنيه.

- وبلغ حديد بشاى نحو 37500 جنيه.

-وسجل حديد العتال نحو 37500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم



سجل سعر طن الأسمنت قيمة 3896 جنيها.