الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار عالمي وصعود محلي.. أسعار الحديد اليوم الخميس

علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد عالميًا تذبذبا طفيفا خلال الأسبوع الجاري، وسط حذر من احتمالية عودة الحرب العسكرية الأمريكية علي إيران في ظل الصراع المجمد بين الطرفين حتي الآن.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس30 أبريل 2026.

أسعار الحديد عالميًا 

تراجعت أسعار الخردة 375 دولارًا / طن مقارنة 376 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي بانخفاض دولار ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

ارتفع سعر خام الحديد إلي 107 دولارات / طن مقارنة 106 دولارات / طن أسعار  سعر الأسبوع الماضي بزيادة دولار.  

سجلت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 438 – 470 دولارا للطن بينما كانت ما بين 420 – 450 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 493 – 560 دولارا/ طن.
 

أسعار الحديد محليا 

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 36948 جنيه للطن بزيادة 810 جنيه، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 30 أبريل  2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

أسعار الحديد أسعار الحديد اليوم سعر طن الحديد أسعار الحديد عالميا الحديد الاستثمارى

