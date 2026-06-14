تمكنّا من تحقيق «انتصارات كبيرة».. الخارجية الإيرانية : طهران لم تهزم ولم تتراجع ولم تضعف

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن إيران تمكنت من تحقيق "انتصارات كبيرة" في مواجهة خصومها.

قال غريب آبادي، تزامناً مع الذكرى السنوية لحرب الأيام الـ12، أن "ما جرى قبل عام، عندما اعتقد ما وصفه بـ"العدو الأمريكي الصهيوني" أن بإمكانه كسر إرادة الشعب الإيراني عبر ضربات عسكرية، أسفر عن تخليد أسماء عدد من القادة والعلماء الإيرانيين الذين قُتلوا خلال تلك الأحداث.

وأضاف أن "إسرائيل، التي تعتمد - على اغتيال القادة والعلماء في الدول المستقلة لضمان بقائها، لا تبحث عن القوة في ساحات المواجهة، بل في ممارسات العدوان والاغتيال والجريمة".