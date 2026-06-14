حزب الله يستهدف «بالصواريخ» جنود الاحتلال في بلدة مجدل بلبنان

أفاد حزب الله باستهدافه بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، في استمرار لأعمال المقاومة ضد الاحتلال.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواتنا في جنوب لبنان.



كما سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي المحتل مقتل 7 عناصر من حزب الله زاعمًا بأنهم كانوا ينشطون من نفق في جنوب لبنان، وذلك في غارات جوية.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنود احتياط من اللواء 551 للمظليين رصدوا خليتين مسلحتين من حزب الله تخرجان من النفق، الذي كان يستخدمه الحزب لتخزين الأسلحة وتنفيذ الهجمات.



وأضاف الاحتلال أن العناصر قُتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات بطائرات مسيرة مفخخة، لافتاً إلى أن القوات عثرت على أسلحة ومعدات بالقرب من النفق بعد ذلك.