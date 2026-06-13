كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان: ملتزمون بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات ثلاثية في طوكيو بشأن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، حيث تبادل المسؤولون المشاركون وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة وأكدوا التزامهم المشترك بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتنفيذ العقوبات الأممية والأحادية ذات الصلة.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن المسؤولين ناقشوا أيضا الجهود الرامية إلى خفض التوتر وبناء الثقة بين الكوريتين، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثلاثي للحفاظ على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن المسؤولين الثلاثة أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، واتفقوا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن تنامي التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الديمقراطية والأنشطة السيبرانية الخبيثة المنسوبة إلى بيونج يانج.

كما عقدت الدول الثلاث اجتماعا لمجلس إدارة الأمانة العامة للتعاون الثلاثي، حيث استعرض المشاركون التقدم المحرز في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، وبحثوا سبل تحقيق نتائج ملموسة من التعاون المشترك.