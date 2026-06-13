قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم.. قطر تفسد فرحة سويسرا وتتعادل في الوقت القاتل
تريند السمنة البلدي على الريق.. ماذا يحدث للجسم عند تطبيقه؟
بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري
الأزهر يحتفي بإنجاز عالمي لأوزبكستان بعد تسجيل أكبر متحف للحضارة الإسلامية في موسوعة جينيس
وزير الزراعة اللبناني: مصر شريكنا التجارى العربي الأكبر بواردات تقترب من مليار دولار
معاريف: ترامب روّض نتنياهو مجددا.. وصورة إسرائيل تتراجع عالميا بسبب رئيس حكومتها
البيض يقفز 4 جنيهات للكرتونة .. والمكرونة تتراجع 7 .. مفاجآت في أسعار السلع الغذائية
عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير
غدا.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال
تشكيل المغرب أمام البرازيل في كأس العالم
هتقبض 3000 جنيه .. آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة بعدد من المدن الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تونس وجنوب أفريقيا تبحثان تطورات العلاقات الثنائية

وزير الخارجية التونسي ونظيره الجنوب أفريقي
وزير الخارجية التونسي ونظيره الجنوب أفريقي
ناصر السيد

أجرى وزير الخارجية التونسي محمد علي  النفطي، يوم السبت محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا الذي أشاد بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب  أفريقي في نضاله ضد  نظام التمييز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. 


وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار  الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ZLECAF التي أجرى أمينها العام Wemkele مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. 
وعبّر الوزيران عن الإرادة المشترك  التي تحدو البلدين من أجل  الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي، وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة.
وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزيران على أهمية  تطوير آليات الاتحاد الأفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها.


و من جهة أخرى، أكد الوزيران  على  تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمات الاقليمية والدولية.

تونس وجنوب أفريقيا محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

الزمالك

5 نجوم على أبواب الرحيل وأزمة جديدة مع فيفا.. ماذا يحدث داخل الزمالك؟

ترشيحاتنا

سبايدر مان اليمن

وفاة سبايدر مان اليمن تشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف.. ماذا يحدث للجسم عند إضافة العسل إلى الشاي؟

دماغ

ماذا قال العلماء عن آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف؟ | دراسة

بالصور

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار

عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض

في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد