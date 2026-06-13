تونس وجنوب أفريقيا تبحثان تطورات العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، يوم السبت محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا الذي أشاد بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب أفريقي في نضاله ضد نظام التمييز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.



وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ZLECAF التي أجرى أمينها العام Wemkele مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس.

وعبّر الوزيران عن الإرادة المشترك التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي، وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة.

وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات الاتحاد الأفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها.



و من جهة أخرى، أكد الوزيران على تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمات الاقليمية والدولية.